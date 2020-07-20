Video Spor Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
20.07.2020 | 20:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Basın toplantısında şampiyonluk sevinci! 01:33
Basın toplantısında şampiyonluk sevinci! 20.07.2020 | 20:18
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması 04:14
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması 20.07.2020 | 20:18
Hüseyin Üneş: Erzurum Süper Lig'in olmazsa olmaz şehri ve takımıdır 09:30
Hüseyin Üneş: Erzurum Süper Lig'in olmazsa olmaz şehri ve takımıdır 20.07.2020 | 20:18
Okan Buruk: Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederim 03:02
Okan Buruk: Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederim 20.07.2020 | 20:18
Trabzonspor evinde kayıp 02:20
Trabzonspor evinde kayıp 20.07.2020 | 20:17
Derbinin kazananı Beşiktaş 04:08
Derbinin kazananı Beşiktaş 20.07.2020 | 20:17
Galatasaray 939 gün sonra frikik golü attı 01:15
Galatasaray 939 gün sonra frikik golü attı 20.07.2020 | 20:16
Galatasaray'ın yeni sezon planlaması 04:20
Galatasaray'ın yeni sezon planlaması 20.07.2020 | 20:16
Emre Bol: Muriqi Fenerbahçe'deki son maçını oynadı 01:11
Emre Bol: Muriqi Fenerbahçe'deki son maçını oynadı 20.07.2020 | 20:14
Serdar Sarıdağ: Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var 01:25
Serdar Sarıdağ: Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var 20.07.2020 | 19:56
Galatasaray'da transfer hareketlendi! Arda Turan ve Feghouli... 04:20
Galatasaray'da transfer hareketlendi! Arda Turan ve Feghouli... 20.07.2020 | 17:57
Fenerbahçe'nin gözü Karagümrüklü Brahim Darri'de 02:18
Fenerbahçe'nin gözü Karagümrüklü Brahim Darri'de 20.07.2020 | 17:19
Trabzonsporlu yıldız Jose Sosa'nın eşinden İki keklik performansı! 01:07
Trabzonsporlu yıldız Jose Sosa'nın eşinden "İki keklik" performansı! 20.07.2020 | 17:18
MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video 00:21
MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video 20.07.2020 | 12:21
Mdipol Başakşehir taraftarları şampiyonluğu Taksim'de kutladı | Video 00:37
Mdipol Başakşehir taraftarları şampiyonluğu Taksim'de kutladı | Video 20.07.2020 | 08:33
Okan Buruk ve Başakşehirli futbolcuların şampiyonluk sevinci! 01:33
Okan Buruk ve Başakşehirli futbolcuların şampiyonluk sevinci! 20.07.2020 | 01:10
Sergen Yalçın: Önümüzdeki sezon 8-10 yeni transfer şart 06:38
Sergen Yalçın: Önümüzdeki sezon 8-10 yeni transfer şart 20.07.2020 | 00:52
Tahir Karapınar: İlk golü yiyince oyundan düşüyoruz 02:28
Tahir Karapınar: İlk golü yiyince oyundan düşüyoruz 20.07.2020 | 00:52
Emre Bol'dan flaş Muriqi sözleri! Ayrılık... 01:11
Emre Bol'dan flaş Muriqi sözleri! Ayrılık... 20.07.2020 | 00:29
Erman Toroğlu'ndan Süper Lig yorumu! 00:45
Erman Toroğlu'ndan Süper Lig yorumu! 20.07.2020 | 00:11

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA