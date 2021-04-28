Video Spor Rizespor - Beşiktaş maçının ardından Hasan Bakır'dan flaş sözler! "Sergen Yalçın..."

Rizespor - Beşiktaş maçının ardından Hasan Bakır'dan flaş sözler! "Sergen Yalçın..."

Rizespor - Beşiktaş maçının ardından Hasan Bakır'dan flaş sözler!
28.04.2021 | 23:58

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Spor Toto Süper Lig'in 38. dakikasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, Beşiktaş kulübü ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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