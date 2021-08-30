Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video 30.08.2021 | 15:25
24:54
00:59
03:36
Türk Telekom stadının çatısındaki çalışma drone ile görüntülendi | Video 30.08.2021 | 13:30
10:37
01:59
04:00
03:00
Trabzonspor taraftarından, takımına coşkulu uğurlama | Video 29.08.2021 | 12:57
00:32
03:42
03:29
05:24
00:29
00:45
Cristiano Ronaldo Juventus taraftarına böyle veda etti! 27.08.2021 | 21:18
05:35
08:30
Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...' 27.08.2021 | 15:17
04:48
04:48
01:55
Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı... 27.08.2021 | 11:21
00:24
Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı? 27.08.2021 | 01:36
Rizespor Başkanı Tahir Kıran "Caner Erkin ile görüşeceğiz. Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isterim" diye konuştu.