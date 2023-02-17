Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı | Video

Katalan ekibi Türkiye resmi Twitter adresinden "Robert Lewandowski, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için herkesi yardım yapmaya davet ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu üzüntüsünü dile getirerek herkesi bölgede çalışan insani yardım kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.