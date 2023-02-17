Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı | Video
Katalan ekibi Türkiye resmi Twitter adresinden "Robert Lewandowski, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için herkesi yardım yapmaya davet ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu üzüntüsünü dile getirerek herkesi bölgede çalışan insani yardım kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı | Video 17.02.2023 | 13:08
01:38
Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı | Video 17.02.2023 | 08:59
04:03
00:59
Trabzonspor tribünlerinde duygulandıran koreografi! 16.02.2023 | 20:50
01:22
01:22
01:22
Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu | Video 15.02.2023 | 10:35
01:10
01:21
Lazar Markovic, Trabzon'da | Video 15.02.2023 | 08:14
00:26
Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı | Video 14.02.2023 | 22:20
03:33
03:12
00:34
Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü | Video 14.02.2023 | 08:11
02:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 13.02.2023 | 12:46
00:09
02:06
01:15
00:40
İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi | Video 12.02.2023 | 15:10
01:40
Japonya futbol takımı Sanfreecce Hiroshima'dan depremzedelere destek | Video 12.02.2023 | 12:19