Video Spor Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz

Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz

Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz
10.06.2021 | 20:20

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A Milli Futbol Takımı'mızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında cuma günü karşılaşacağı İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve yıldız futbolcu Giorgio Chiellini basın toplantısı düzenledi.

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