Video Spor Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video
Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video

Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video

24.04.2023 | 12:47

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Rus uyruklu tenisçi Sabina Shaydullina, kategorisinde kadın rakip bulamayınca kortta erkeklerle mücadele veriyor. Son şampiyonada Shaydullina, finalde erkek rakibini yenerek kupanın sahibi oldu.

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Rus uyruklu Sabina Shaydullina (27), annesiyle yaklaşık 20 yıldır gelip gittiği Antalya'da bir ev almaya karar verdi. 3 yıl önce ev alan Shaydullina, Konyaaltı ilçesinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda ülkesinde 17 yıldır profesyonel olarak tenis oynayan Shaydullina, bu sporunu Antalya'da da devam ettirmeye karar verdi. Sakatlığından dolayı tenise bir süre ara veren Shaydullina, birçok ülkede katıldığı turnuvalarda madalya ve kupa kazandı. Antalya'da çalışmalarına devam eden Rus tenisçi, kısa sürede eski formunu yakaladı ve katıldığı turnuvalarda dereceler elde etti. Çok rahat şampiyon olan ve klasmanında kadın rakip bulamayan Shaydullina, erkeklerle aynı kategoride yarışmaya başladı. Son olarak Konyaaltı Belediyesinin Hayatpark'ta düzenlediğini Egemenlik Kupası'nda finale yükselen Shaydullina, master teklerde erkek rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. Shaydullina'yı vatandaşları da alkışlarla destek verdi, maç sonunda tebrik etti.

"ERKEKLERLE ZORLU MAÇLAR OLUYOR"
Sabina Shaydullina, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok sevdiğini ev aldıklarını ve 3 yıldır bu kentte yaşadığını bildirdi. Çocukluğundan beri sporla ilgilendiğini ve 17 yıldır tenisle ilgilendiğini anlatan Shaydullina, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre ara vermek zorunda kaldığını bildirdi.

Ülkesinde ve değişik ülkelerde katıldığı turnuvalarda derecelerinin olduğunu bildiren Shaydullina, "Antalya'da da tenise devam ediyorum. Çok güzel bir iklimi ve havası var. Master grubunda bayan kategorisi yok, ben de erkeklerle mücadele etmek zorunda kalıyorum. Kadın rakiplerim yok ama erkekler çok güçlü, maçlar kolay olmuyor. Bugünkü finaldeki rakibim çok güçlüydü, zorlu bir mücadele oldu. Ama sonuçta yendiğim için mutluyum. Erkek rakiplerimle oymaya devam ediyorum, bunun yanında kurslar veriyorum" dedi.

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