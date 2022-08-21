Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj 21.08.2022 | 01:09
06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
02:19
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
02:31
Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
03:06
01:07:00
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video 18.08.2022 | 15:25
00:54
Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video 17.08.2022 | 11:05
01:39
05:46
02:05
04:35
07:04
Bakan Kasapoğlu: "Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak" | Video 16.08.2022 | 15:50
01:09
01:32
Galatasaray'da flaş transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video 15.08.2022 | 09:32
05:22
02:55
Morutan İtalya'yı salladı! Sonradan oyuna girdi, 2 asist yaptı | Video 15.08.2022 | 09:25
01:04
Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Ghezzal şoku | Video 14.08.2022 | 09:23
06:19
08:02
Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri: "Hakemle fazla konuşuyordu" 12.08.2022 | 00:30
02:40
Slovacko Fenerbahçe CANLI İZLE SSPORT PLUS LİNK | Video 11.08.2022 | 16:43
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin, A Spor mikrofonuna Türkçe röportaj verdi.