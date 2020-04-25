Ryan Donk'un acı kaybı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Donk, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Deneyimli oyuncu, büyükannesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Donk'un açıklaması şöyle: "Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."