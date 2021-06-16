Video Spor Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak?

Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak?

Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak?
16.06.2021 | 16:51

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Milli takımımız İtalya karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle EURO 2020'ye iyi bir başlangıç yapamadı. Milliler bu akşam Galler ile Bakü'de karşılaşıyor. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, turnuvayı yerinde takip ediyor. Mehmet Özcan, Sabah.com.tr'ye takım hakkındaki izlenimlerini aktarırken Şenol Güneş'in tercihlerini değerlendirdi.

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Türkiye Galler maçı CANLI YAYIN izle! EURO 2020 Türkiye Galler milli maçı TRT 1 HD canlı yayın izle

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