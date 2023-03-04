Video Spor Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video
Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video

Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video

04.03.2023 | 15:59

Samsun’un Bafra ilçesinde oynanan U-18 Futbol Lig müsabakasında sahaya giren köpek, hakem ve futbolculara zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bafra Suni Çim Sahasında Genç Bafra ile Alaçamspor arasında oynanan U-18 karşılaşmasının ikinci yarısı ilginç görüntülere sahne oldu. 55. dakikada bir sokak köpeği, stat kapısının açık olmasını fırsat bilip bir anda sahaya daldı. Kimseye aldırış etmeyen köpek, şaşkın bakışlar arasında sahada bir sağa, bir sola koşuşturmaya başladı. Köpeğin sahaya girdiğini fark eden maçın hakemi maçı durdururken, sporcular köpeği yakalamak için peşine koştu.
Bafraspor'un genç kalecisi köpeği kucağına alarak sahadan çıkarttı. Kısa bir süre duran müsabaka köpeğin çıkartılması ile yeniden başladı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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