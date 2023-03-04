Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video
Samsun’un Bafra ilçesinde oynanan U-18 Futbol Lig müsabakasında sahaya giren köpek, hakem ve futbolculara zor anlar yaşattı.
Bafraspor'un genç kalecisi köpeği kucağına alarak sahadan çıkarttı. Kısa bir süre duran müsabaka köpeğin çıkartılması ile yeniden başladı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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