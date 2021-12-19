Video Spor Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı
Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı

Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı

19.12.2021 | 15:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı 02:35
Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı 19.12.2021 | 15:46
Necati Ateş’ten Zorbay Küçük’e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası... 02:47
Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası... 19.12.2021 | 01:03
Erman Toroğlu, Başakşehir’in golünü değerlendirdi! Faul var mı? 01:01
Erman Toroğlu, Başakşehir'in golünü değerlendirdi! Faul var mı? 19.12.2021 | 00:59
Sadettin Saran’dan flaş açıklama! Bir sonraki olağan kongrede aday olacağım | Video 02:34
Sadettin Saran'dan flaş açıklama! "Bir sonraki olağan kongrede aday olacağım" | Video 17.12.2021 | 16:28
Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı | Video 00:37
Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı | Video 17.12.2021 | 13:59
Agüero’dan gözyaşlarıyla futbola veda | Video 00:52
Agüero'dan gözyaşlarıyla futbola veda | Video 15.12.2021 | 14:37
Mario Balotelli’nin canlı yayında taraftara verdiği cevap tepki çekti! | Video 00:11
Mario Balotelli'nin canlı yayında taraftara verdiği cevap tepki çekti! | Video 15.12.2021 | 08:44
Fatih Terim’in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara... 00:15
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara... 14.12.2021 | 20:31
Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Mesut Özil’in olduğu yerde... 00:50
Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Mesut Özil'in olduğu yerde..." 14.12.2021 | 00:52
Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi! 01:58
Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi! 14.12.2021 | 00:50
Selçuk İnan’dan hakem eleştirisi! 01:46
Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi! 13.12.2021 | 23:33
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması! 04:11
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 13.12.2021 | 21:52
Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? 00:42
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? 13.12.2021 | 19:05
Bursalı taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada | Video 00:25
Bursalı taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada | Video 12.12.2021 | 09:04
Trabzonspor taraftarlarından coşkulu karşılama! 02:21
Trabzonspor taraftarlarından coşkulu karşılama! 12.12.2021 | 01:06
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 02:44
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 12.12.2021 | 01:01
İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui’ye evlilik teklifinde bulundu! | Video 00:15
İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlilik teklifinde bulundu! | Video 10.12.2021 | 22:01
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi’yi böyle açıkladı | Video 00:55
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi böyle açıkladı | Video 10.12.2021 | 15:25
Pereira’dan Pelkas yorumu! Zamana ihtiyacı var 14:52
Pereira'dan Pelkas yorumu! "Zamana ihtiyacı var" 10.12.2021 | 00:07
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! UEFA’da Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 02:36
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! UEFA’da Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:55

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sahaya giren köpek maçı durdurdu. Bir süre topun peşinden koşturan köpeği sahadan çıkarmak kolay olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor'u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı. Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA