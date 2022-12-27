Video Spor Sahaya inen kulüp başkanı rakip takımda oynayan futbolcuya saldırdı | Video
Sahaya inen kulüp başkanı rakip takımda oynayan futbolcuya saldırdı | Video

Sahaya inen kulüp başkanı rakip takımda oynayan futbolcuya saldırdı | Video

27.12.2022 | 15:27

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Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı.

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Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Ligi'nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı. Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi.

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