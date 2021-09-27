Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax karşısında | Video

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş gruptaki ikinci maçı öncesinde 11 eksikle Hollanda'ya uçtu. Takımda peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de büyük revizyona giden Sergen Yalçın 17 kişilik kadroda alt yapıdan dört isme yer verdi. İşte Ajax Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler.