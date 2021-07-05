Salih Uçan neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı!

Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Gelecek hedeflerim Beşiktaş formasını sahiplenmek ve ilk 11'de oynamak istiyorum. Sergen Hoca transferde benim için etkiliydi, yorumcuyken benimle ilgili güzel yorumlar da yapmıştı. Formayı kapıp vermemek, şampiyonluk kazanmak ve güzel hizmetler vermek istiyorum." dedi.