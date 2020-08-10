Samandıra'da yüzler gülüyor!
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2020-21 sezonuna teknik direktör Erol Bulut ile başlayan sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor. Son 2 sezonda özellikle Samandıra'da oluşan gergin atmosfer yerini neşeye bıraktı.