Şampiyon Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı | Video
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24’üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:32
Şampiyon Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı | Video 04.06.2024 | 08:50
07:16
Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu Afrika’da da sürüyor | Video 03.06.2024 | 11:12
01:04
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01.06.2024 | 10:29
03:01
02:15
Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu | Video 24.05.2024 | 08:46
01:22
Cenk Tosun: “Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk” | Video 24.05.2024 | 08:46
09:12
Beşiktaş 3 - 2 Trabzonspor | Türkiye Kupası Finali | MAÇ ÖZETİ İZLE 24.05.2024 | 08:46
01:55
Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video 24.05.2024 | 08:51
01:37
04:56
01:01
Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video 22.05.2024 | 10:08
05:25
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 22.05.2024 | 08:54
03:17
01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
03:37
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: "Cesaretin varsa gel, buradayım" | Video 20.05.2024 | 08:48
04:21
04:43
01:24:31
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video 15.05.2024 | 15:10
12:13
Okan Buruk: "Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyon olmak" | Video 13.05.2024 | 08:45