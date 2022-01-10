Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
06:30
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
03:36
00:50
00:59
06:53
Fatih Terim, Giresunspor yenilgisini yorumladı! "Buna alışkın değilim..." 08.01.2022 | 23:06
02:49
Volkan Demirel'den hakem isyanı! 08.01.2022 | 19:50
06:46
02:19
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı! 06.01.2022 | 12:54
03:38
09:08
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022 | 01:33
07:59
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022 | 23:45
01:13
GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022 | 22:28
01:22
GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022 | 21:27
00:31
Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde! 01.01.2022 | 20:41
03:36
Alanyaspor, Francesco Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 31.12.2021 | 14:48
06:39
03:31
03:31
05:28
Galatasaray 8-9 Denizlispor | ZTK GENİŞ MAÇ ÖZETİ PENALTILAR GOLLER 29.12.2021 | 13:30
Samsun'da Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Hacınabispor?u konuk eden Havza Belediyesporlu taraftarlar, maç sonu girdikleri sahada rakip takımın futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Sahada tekme tokatlı saldırıya polis müdahale ederken, yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Süper Amatör Lig'i B Grubu takımlarından Havza Belediyespor, dün Havza ilçe Stadı'nda Hacınabispor?u konuk etti. 0-0?lık skorla biten maçın ardından ev sahibi takımda bazı taraftarlar da tel örgüleri aşıp, indikleri sahada, rakip takımın futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Sahada tekme tokatlı saldırıda bulunanlara polis müdahale ederken, futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına alındı, taraftar da stadyumdan uzaklaştırıldı. Olayların yatışmasının ardından rakip takım kafilesi, güvenlik önlemleri arasında stadyumdan çıkarıldı. Saha içinde yaşanan saldırı anları da tribündeki bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.