Video Spor Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu...
Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu...

Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu...

10.01.2022 | 13:04

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Samsun'da Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Hacınabispor?u konuk eden Havza Belediyesporlu taraftarlar, maç sonu girdikleri sahada rakip takımın futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Sahada tekme tokatlı saldırıya polis müdahale ederken, yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Süper Amatör Lig'i B Grubu takımlarından Havza Belediyespor, dün Havza ilçe Stadı'nda Hacınabispor?u konuk etti. 0-0?lık skorla biten maçın ardından ev sahibi takımda bazı taraftarlar da tel örgüleri aşıp, indikleri sahada, rakip takımın futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Sahada tekme tokatlı saldırıda bulunanlara polis müdahale ederken, futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına alındı, taraftar da stadyumdan uzaklaştırıldı. Olayların yatışmasının ardından rakip takım kafilesi, güvenlik önlemleri arasında stadyumdan çıkarıldı. Saha içinde yaşanan saldırı anları da tribündeki bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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