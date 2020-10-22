Savaş Çorlu: Falcao forması satılamıyorsa tek sorumlusu sizsiniz sayın başkan

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu,Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin" açıklamasıyla ilgili "Falcao geldi, gelmesi 2 ay sürdü. İnsanların gazı kaçtı. 40 bin kişinin karşılandığı yerde 30 bin forma alınıyorsa bunun tek sorumlusu sizsiniz sayın başkan. Falcao geldikten 1 ay sonra 4 store gezdim. Numarası yok, ismi yok, Falcao tişörtü, atkısı yok." dedi.