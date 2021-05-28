Seçilen yeni başkan Fatih Terim ile devam edecek mi?
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Galatasaray'daki son dakika gelişmelerini Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Mehmet Özcan, Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün başkan oldukları takdirde Fatih Terim ile yola devam etme kararı aldıklarını ifade ederken camiadaki birleşme girişiminin olumsuz sonuçlandığını belirtti.