Sehic'in yeni takımı belli oldu!

Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve BB Erzurumspor gibi takımlarda oynadıktan sonra BB Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Sehic, Süper Lig ekibi Konyaspor ile anlaştı. Konya ekibinin 31 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.