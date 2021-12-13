Video Spor Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi!
Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi!

Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi!

13.12.2021 | 23:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selçuk İnan’dan hakem eleştirisi! 01:46
Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi! 13.12.2021 | 23:33
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması! 04:11
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 13.12.2021 | 21:52
Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? 00:42
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? 13.12.2021 | 19:05
Bursalı taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada | Video 00:25
Bursalı taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada | Video 12.12.2021 | 09:04
Trabzonspor taraftarlarından coşkulu karşılama! 02:21
Trabzonspor taraftarlarından coşkulu karşılama! 12.12.2021 | 01:06
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 02:44
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 12.12.2021 | 01:01
İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui’ye evlilik teklifinde bulundu! | Video 00:15
İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlilik teklifinde bulundu! | Video 10.12.2021 | 22:01
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi’yi böyle açıkladı | Video 00:55
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi böyle açıkladı | Video 10.12.2021 | 15:25
Pereira’dan Pelkas yorumu! Zamana ihtiyacı var 14:52
Pereira'dan Pelkas yorumu! "Zamana ihtiyacı var" 10.12.2021 | 00:07
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! UEFA’da Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 02:36
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! UEFA’da Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:55
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 02:36
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:33
Fenerbahçe Frankfurt maçı CANLI İZLE! FB- Eintrancht Frankfurt maçı EXXEN ile canlı yayın izle 02:33
Fenerbahçe Frankfurt maçı CANLI İZLE! FB- Eintrancht Frankfurt maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:35
Emre Kocadağ’dan Sergen Yalçın ve yeni hoca açıklaması | Video 08:52
Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın ve yeni hoca açıklaması | Video 09.12.2021 | 14:43
Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Sergen Yalçın iddiası | Video 02:57
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Sergen Yalçın iddiası | Video 09.12.2021 | 14:43
Allahım Brezilya mı! Altınordu Ankara Futbol Okulu gençlerinden Tiki-Taka resitali | Video 00:56
"Allahım Brezilya mı!" Altınordu Ankara Futbol Okulu gençlerinden Tiki-Taka resitali | Video 09.12.2021 | 10:07
Fatih Terim Lazio maçı öncesi verilen cezalara sert çıktı! Dünyanın hiçbir yerinde... 09:20
Fatih Terim Lazio maçı öncesi verilen cezalara sert çıktı! "Dünyanın hiçbir yerinde..." 09.12.2021 | 00:19
Sergen Yalçın’dan istifa sorusuna yanıt! 04:31
Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt! 08.12.2021 | 01:48
Fenerbahçe Kulüp Başkan Vekili Erol Bilecik’ten tepki çeken ifade! Cincon... 00:14
Fenerbahçe Kulüp Başkan Vekili Erol Bilecik'ten tepki çeken ifade! "Cincon..." 07.12.2021 | 22:45
Kolombiya 2. Ligi’nde şike iddiası! | Video 00:28
Kolombiya 2. Ligi'nde şike iddiası! | Video 06.12.2021 | 18:03
Antalya’da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu 03:21
Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu 06.12.2021 | 14:56

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları ve kalecileri Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyunu terk ettiği için üzgün olduklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA