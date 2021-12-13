Selçuk İnan'dan hakem eleştirisi!

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları ve kalecileri Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyunu terk ettiği için üzgün olduklarını söyledi.