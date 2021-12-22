Video Spor Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!
Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

22.12.2021 | 01:30

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Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı Yunus Akgün’ün 2 golü ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.

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