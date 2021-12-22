Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı Yunus Akgün’ün 2 golü ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.