Şenol Güneş'ten Altay Bayındır ve Halil Akbunar açıklamaları!
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Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçından sonra basın toplantısında konuştu. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Altay Bayındır ve Halil Akbunar ile ilgili de konuşan Güneş, "Altay Bayındır'ın sakatlığı çok ciddi görünmyor. Halil'in durumu için cuma gününe bakmak lazım." dedi.