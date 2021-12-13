Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? 13.12.2021 | 19:05
00:25
Bursalı taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada | Video 12.12.2021 | 09:04
02:21
Trabzonspor taraftarlarından coşkulu karşılama! 12.12.2021 | 01:06
02:44
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 12.12.2021 | 01:01
00:15
00:55
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi böyle açıkladı | Video 10.12.2021 | 15:25
14:52
Pereira'dan Pelkas yorumu! "Zamana ihtiyacı var" 10.12.2021 | 00:07
02:36
02:36
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:33
02:33
08:52
Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın ve yeni hoca açıklaması | Video 09.12.2021 | 14:43
02:57
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Sergen Yalçın iddiası | Video 09.12.2021 | 14:43
00:56
09:20
04:31
Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt! 08.12.2021 | 01:48
00:14
00:28
Kolombiya 2. Ligi'nde şike iddiası! | Video 06.12.2021 | 18:03
03:21
Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu 06.12.2021 | 14:56
00:54
Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil ve Nani tezahüratları | Video 06.12.2021 | 13:05
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorularına yanıt verdi. Şenol Güneş, "Şu an bir gelişme yok, sadece geldim. Herhangi bir şey olduğu zaman öğrenirsiniz." dedi.