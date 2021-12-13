Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorularına yanıt verdi. Şenol Güneş, "Şu an bir gelişme yok, sadece geldim. Herhangi bir şey olduğu zaman öğrenirsiniz." dedi.