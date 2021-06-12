Video Spor Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi

Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi

Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi
12.06.2021 | 01:09

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EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'de, teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Güneş, "Skordan ve oyundan biz de memnun değiliz. Bu anlamda eleştiri olacaktır." dedi.

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