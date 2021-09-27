Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Ajax karşısında stoper ikilisinin kimler olacağını açıkladı.