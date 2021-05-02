Video Spor Sergen Yalçın: Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı

Sergen Yalçın: Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı

Sergen Yalçın: Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı
02.05.2021 | 00:54

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Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı" ifadelerini kullandı.

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