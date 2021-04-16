Video Spor Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil

Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil

Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil
16.04.2021 | 23:24

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Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda 2 puan bıraktı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında yara aldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımının oyununu eleştirdi.

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