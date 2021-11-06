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Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: "Sadece 3 puan kazandık" 07.11.2021 | 01:32
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Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a sert sözler! 07.11.2021 | 00:29
00:56
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza: Sen ne iş yapıyorsun? 07.11.2021 | 00:29
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Trabzonspor yenilgisi sonrası Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! 06.11.2021 | 23:25
08:05
Sergen Yalçın: Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor 06.11.2021 | 23:22
03:58
Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı | Video 05.11.2021 | 15:09
08:13
Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı sonrası transfer itirafı! 05.11.2021 | 00:46
02:35
Stanislav Cherchesov'dan Fatih Terim'e övgüler! 04.11.2021 | 18:23
12:08
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Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu! 03.11.2021 | 22:05
02:59
02:59
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu harekatı! Yeni sözleşme... 03.11.2021 | 12:50
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Fenerbahçe'de 5 eksik! Kanarya, Belçika'ya gitti 03.11.2021 | 12:44
00:14
Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'in sahne performansı gündem oldu! 03.11.2021 | 11:55
03:08
02:50
Futbol maçında ilginç an: Kaleciyi arı soktu 01.11.2021 | 11:02
07:57
23:11
Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu sözleri! 01.11.2021 | 01:13
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Son dakika: Fenerbahçe'ye derbi şoku! Altay Bayındır'dan gelen haber... 31.10.2021 | 09:45
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor" dedi.