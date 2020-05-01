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OTOMATİK OYNAT
01:56
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020 | 15:18
01:56
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01.05.2020 | 15:14
01:08
Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj 01.05.2020 | 15:13
03:05
Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik 01.05.2020 | 15:11
00:49
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bırakmayacak 01.05.2020 | 15:11
05:51
Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz 01.05.2020 | 15:05
02:23
Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl? İşte detaylar 01.05.2020 | 13:59
02:22
Ender Bilgin: Her şeyin bir sonu var bu da geçecek 01.05.2020 | 13:55
07:57
Süper Lig ne zaman başlayacak? 01.05.2020 | 13:50
05:51
Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması! 01.05.2020 | 13:49
09:56
Ünlü sporcuların en ilginç halleri 01.05.2020 | 10:55
05:34
Marius Sumudica Türkiye'ye ne zaman dönecek? Gaziantep FK Başkanı açıkladı 30.04.2020 | 20:07
03:34
Josef Sural unutulmadı 30.04.2020 | 17:05
01:17
Emre Kılınç Avrupa'ya mı gidecek? 30.04.2020 | 17:04
01:34
N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu 30.04.2020 | 17:04
05:25
Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz 30.04.2020 | 17:03
00:54
Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor 30.04.2020 | 17:03
01:06
Galatasaray'da hedef Arda Turan ve Semih Kaya 30.04.2020 | 17:02
10:37
Fransa'da Ligler Tescil Edilecek Mi? 30.04.2020 | 16:02
01:42
Ünlü sporcuların en ilginç halleri 30.04.2020 | 10:33
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın gelecek yılki bütçesinin en fazla 30 milyon Euro olacağını söyledi.