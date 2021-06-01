Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek

Beşiktaş'ta sözleşme görüşmeleri başlıyor. Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek. Görüşmelerin sonunda orta yolun bulunup Sergen Yalçın'ın göreve devam etmesi bekleniyor.