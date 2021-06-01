Video Spor Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek
01.06.2021 | 13:43

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Beşiktaş'ta sözleşme görüşmeleri başlıyor. Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek. Görüşmelerin sonunda orta yolun bulunup Sergen Yalçın'ın göreve devam etmesi bekleniyor.

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