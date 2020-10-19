Video Spor Sergen Yalçın kurguyu değiştiriyor

Sergen Yalçın kurguyu değiştiriyor

Sergen Yalçın kurguyu değiştiriyor
19.10.2020 | 15:26

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında savunma ve orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planlıyor. Ayrıca deneyimli teknik adam, oyun sisteminde de değişikliğe gidebilir.

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