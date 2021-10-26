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OTOMATİK OYNAT
00:44
Beşiktaş derbisi sonrası Levent Tüzemen'den penaltı eleştirisi! 26.10.2021 | 00:37
13:44
Sergen Yalçın: Oyuncularımız geri dönmeye başladı 26.10.2021 | 00:37
13:47
Fatih Terim'den Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklamalar 26.10.2021 | 00:36
00:52
Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya eleştiri! 'Golde büyük hatası var...' 25.10.2021 | 21:05
00:09
Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
00:09
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
04:41
Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu! 24.10.2021 | 23:34
01:39
Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
00:22
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri! 24.10.2021 | 21:13
06:13
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video 24.10.2021 | 17:04
00:44
13:38
Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
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Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video 21.10.2021 | 15:41
01:11
18:01
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki! 20.10.2021 | 16:50
05:29
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! 20.10.2021 | 16:32
09:18
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20.10.2021 | 13:29
14:32
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap 20.10.2021 | 12:22
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Zorlu derbiden sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.