Sergen Yalçın: Rakip savunmadan başka bir şey yapmadı

Beşiktaş'ın Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 Tur maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Rakip, savunmadan başka bir şey yapmadı. Oyuncuların performansından memnunum. Oğuzhan iyi duruma gelmeye başladı. Dorukhan da iyi oynadı. Necip iyi bir asist yaptı. Maçın uzatmalara gitmemesi bizim için sevindirici. Hafta sonu zorluk yaşayabilirdik" dedi. Yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesine de değinen Yalçın, "Şu an kadroda 15 yabancı var. Boyd dışarıda kalmıştı. Herhalde onu da yazacağız. Devre arası yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzu yönetime verdim. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. Ekonomik sıkıntılar ve limit sıkıntımız var. O yüzden şu anda bir şey söylemem yanıltabilir." değerlendirmesinde bulundu.