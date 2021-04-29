Sergen Yalçın'dan çok sert açıklamalar! "Cumartesi günü herkes görecek"

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından çok sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.