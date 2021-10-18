Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi 2 müjde birden

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşı karşıya gelecek. Grupta puanı bulunmayan iki takımın mücadelesi öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın ile deneyimli stoper Welinton basın toplantısı düzenledi. Sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren Sergen Yalçın, Pjanic'in Sporting karşısında sahada olacağını açıkladı.