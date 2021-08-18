Siopis, Trabzon'a geliyor! Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaştı | Video

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfere doymuyor. Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis ile anlaşma sağlyan bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusunu Trabzon'a davet etti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.