Video Spor Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik

Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik

Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik
01.05.2020 | 15:11
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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetinin hikayesini anlattı. Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.

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