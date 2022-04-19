Video Spor SON DAKİKA! 30 Nisan'daki seçim iptal! Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı | Video
SON DAKİKA! 30 Nisan'daki seçim iptal! Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı | Video

SON DAKİKA! 30 Nisan'daki seçim iptal! Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı | Video

19.04.2022 | 13:00

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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı geldi. Mevcut itibariyle 30 Nisan'da yapılması kararlaştırılan seçim yapılamayacak.

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