Video Spor SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı
14.04.2021 | 15:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı 01:27
SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı 14.04.2021 | 15:35
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar Eğer forvetseniz... | Video 03:14
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar "Eğer forvetseniz..." | Video 14.04.2021 | 14:12
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14:18
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14.04.2021 | 09:31
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 02:15
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 13.04.2021 | 23:43
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama Büyü değil... 03:13
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama "Büyü değil..." 13.04.2021 | 09:56
Canlı yayında flaş sözler! 'Galatasaray'da büyük sıkıntılar var futbolcular reaksiyon gösteremiyor...' 01:21
Canlı yayında flaş sözler! 'Galatasaray'da büyük sıkıntılar var futbolcular reaksiyon gösteremiyor...' 13.04.2021 | 10:00
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! Şampiyonluğa havlu attı 01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Doktorlar soyunma odasında diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisi yapıldı. 04:46
Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Doktorlar soyunma odasında diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisi yapıldı. 11.04.2021 | 21:05
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: Fatih Terim bırakmalı 01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21

Son dakika haberleri... 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda finişe metreler kala feci bir kaza yaşandı! Onlarca bisikletin birbirine girdiği kazada 3 sporcu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA