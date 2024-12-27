Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı | Video

Son dakika haberleri: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 'Türkiye'den transfer olacak mı?' sorusuna da açıklık getirdi.İşte Fatih Terim'in flaş sözleri...