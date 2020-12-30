Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla hastanede!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda korona virüse yakanlandı ve atlattı. Son dakika haberine göre Çebi'nin virüse bir kez daha yakalandığı aktarıldı ancak bu haber Beşiktaş Kulübü tarafından yalanlandı ve Çebi'nin tedbir amaçlı hastanede olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin PCR testinin sonucu bekleniyor. Ayrıntıları, A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı