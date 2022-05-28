Video Spor Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video

Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video

28.05.2022 | 13:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı! | Video 00:35
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle | Video 02:15
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle | Video 28.05.2022 | 09:16
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 01:45
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 26.05.2022 | 20:10
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 03:18
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 26.05.2022 | 11:44
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı Gönlümden geçen... | Video 01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
Bulgaristan’daki maçta göz göre göre şike yapıldı | Video 00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
İlhan Palut’u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor’a konuştu! Hedefim... 00:51
İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..." 22.05.2022 | 13:10
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! Hedefim, A Milli Takım’la da madalya kazanmak 01:03
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! "Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak" 22.05.2022 | 01:21
Lille’den Burak Yılmaz’a duygusal veda! Türkiye’de çok şampiyonluklar kazandım ama... | Video 04:21
Lille'den Burak Yılmaz'a duygusal veda! "Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama..." | Video 20.05.2022 | 16:06
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı 01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 01:33
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 18.05.2022 | 16:46
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak’ın son anları kamerada | Video 04:59
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video 17.05.2022 | 09:46
Zlatan Ibrahimovic kendini coşkuya kaptırdı, otobüsün kırılmaz camını kırdı | Video 00:49
Zlatan Ibrahimovic kendini coşkuya kaptırdı, otobüsün "kırılmaz" camını kırdı | Video 16.05.2022 | 16:27

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulunda Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı. Kadın bir üyenin araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA