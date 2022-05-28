Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
02:15
00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
01:45
00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
03:18
03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
00:51
01:03
04:21
01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
01:33
04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
04:59
Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulunda Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı. Kadın bir üyenin araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.