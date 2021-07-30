Video Spor Son dakika: Beşiktaş'a Teixeira'dan iyi haber! Anlaşma sağlandı...

Son dakika: Beşiktaş'a Teixeira'dan iyi haber! Anlaşma sağlandı...

Son dakika: Beşiktaş'a Teixeira'dan iyi haber! Anlaşma sağlandı...
30.07.2021 | 23:21

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Uzun süredir transfer çalışmasını sürdürdüğü Alex Teixeira ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı gelecek hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, imza parası hakkındaki ödeme planını konuşuyor.

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