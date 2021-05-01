Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ne? Kamerunlu golcü Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
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Bu sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki o maddenin detayları ortalığı karıştırdı! Kamerunlu golcü Galatasaray maçında forma giyecek mi? Aboubakar'ın 30 maç oynarsa sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı da ifade edildi.