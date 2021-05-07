Video Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Ozan Tufan için 20 milyon Euro iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Ozan Tufan için 20 milyon Euro iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Ozan Tufan için 20 milyon Euro iddiası!
07.05.2021 | 14:21

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Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla herkesin dikkatini çeken Ozan Tufan için canlı yayında İngiltere iddiası ortaya atıldı! A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Ozan Tufan için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'nin devrede olduğunu ve Palace'nin 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceğini ifade etti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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