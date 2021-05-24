Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? 'Kadroda düşünülmeyen...'
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği ve çok fazla forma şansı vermediği Luiz Gustavo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Luis Gustavo konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.