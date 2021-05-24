Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? 'Kadroda düşünülmeyen...'

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği ve çok fazla forma şansı vermediği Luiz Gustavo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Luis Gustavo konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.