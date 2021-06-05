Son dakika: "Fenerbahçe Okay Yokuşlu ile ilgileniyor"
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01.06.2021 | 09:18
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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Gün Ortası programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Okay'ın yüzü Türkiye'ye dönmüş, oradan bir Kadıköy manzarası seyrediyor" diyerek Fenerbahçe'nin milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini ima etti. dedi.