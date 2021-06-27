Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı!
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A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı paylaştı. Karaman, "Fenerbahçe yönetimi Serdar Dursun'a, 'eğer kamuoyunda transfer haberi çıkarsa, sözleşmeyi imzalamayız' demiş. Serdar Dursun, annesine, babasına dahi haber vermemiş. Eşine de İstanbul seyahati yapacaklarını söylemiş" dedi. İşte ayrıntılar... Son dakika Fenerbahçe haberleri