Son dakika! Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ne zaman geliyor? | Video
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Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 03.01.2021 | 22:34
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Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum 03.01.2021 | 19:40
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video 03.01.2021 | 12:08
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Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video 03.01.2021 | 11:47
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Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor 03.01.2021 | 00:11
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Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak" 03.01.2021 | 00:10
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Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 03.01.2021 | 00:06
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Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 02.01.2021 | 23:46
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile sözleşme imzalamsı beklenen Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil ne zaman geliyor? İşte Fenerbahçe'nin bomba transfer atağı Mesut Özil ile ilgili son durum...